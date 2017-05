Travão a "corte cego" nos subsídios de desemprego passa em Belém

Carlos Santos Neves - RTP 26 Mai, 2017, 22:00 / atualizado em 26 Mai, 2017, 22:28 | Política

“Não obstante as limitações do novo regime legal, atendendo à relevância do passo dado e à necessidade de prudência financeira, o Presidente da República promulgou o diploma que altera o regime jurídico de proteção social da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem”, lê-se no portal da Presidência da República.



O diploma que impede a redução do subsídio de desemprego abaixo do Indexante dos Apoios Sociais, de 421,32 euros em 2017, foi aprovado a 6 de abril em Conselho de Ministros.O diploma agora promulgado em Belém deverá abarcar 136 mil desempregados de longa duração.





Esta sexta-feira, no encerramento das Jornadas Parlamentares do PS, em Bragança, e antes de ser divulgada a promulgação por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro havia já assinalado o ponto final ao que disse ser um “corte cego” nos subsídios de desemprego.



Trata-se, nas palavras de António Costa, de “um travão fundamental para que não se aplique de modo cego o corte de dez por cento nos subsídios de desemprego a todos aqueles que estão há mais anos a receber esta prestação e que estão agora em risco de perdê-la”.



Antes deste diploma, após 180 dias de subsídio de desemprego a prestação reduzia-se em dez por cento.

Inventivos à contratação de jovens



No mesmo texto, a Presidência da República dá nota de outras promulgações: do diploma que enquadra incentivos à contratação de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados de longa duração; do decreto que estabelece a Certidão Judicial Eletrónica, flexibiliza a emissão de certificados do Registo Criminal Online e reforça a capacidade do Sistema de Informação da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas.



No primeiro caso, Marcelo Rebelo de Sousa não deixa de fazer referência às “reservas de alguns parceiros sociais” e às “limitações do novo regime”.



“Atendendo à importância do seu propósito social, o Presidente da República promulgou o diploma que estabelece incentivos à contratação de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados de longa duração e de muito longa duração”.



Foi igualmente a 6 de abril que o Executivo aprovou este diploma. Os incentivos passam por “uma dispensa parcial ou isenção total do pagamento de contribuições para o regime geral de Segurança Social na parte relativa à entidade empregadora”.



c/ Lusa