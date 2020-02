Tribunal Constitucional. Dúvidas do Bloco em relação a Vitalino Canas

Catarina Martins diz que há uma incompatibilidade política com o PS nas escolhas para o Tribunal Constitucional. A coordenadora do Bloco de Esquerda aponta, sobretudo, o dedo a Vitalino Canas. Os socialistas, ao contrário do que aconteceu na anterior legislatura, não vão ter em conta a vontade dos antigos parceiros nestas nomeações.