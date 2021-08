Tribunal recusa pedido do PSD para impugnar candidatura de Santana Lopes

Em causa, estava a utilização de denominações diferentes a apresentação do número mínimo de assinaturas exigido por lei.



O tribunal considerou que a candidatura só pode usar uma denominação oficial, apesar da outra utilizada não violar a lei.



Quanto ao número de assinaturas, o juiz concluiu que a candidatura de Santana Lopes até ultrapassou o mínimo exigido por lei.



Este movimento independente fala numa derrota do candidato do PSD.



Já o PSD diz que o tribunal deu razão ao partido, ao esclarecer que Santana Lopes não pode ir a votos com o seu nome no boletim e é obrigado a corrigir a candidatura.



As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.