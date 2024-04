Troca de cartas. Montenegro vai agendar reunião com líder socialista

Foi uma troca de cartas entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos.

O líder do PS disse que o partido tem "interesse em trabalhar em conjunto" com o governo em matérias onde há consenso político, como nas carreiras da função pública. O primeiro-ministro respondeu e saudou a responsabilidade política do seu adversário, mas lembrou que o tema é complexo e que nos últimos governos a resolução destes processos negociais se revelou "infrutífera".