Turbulência está a atenuar, garante Rio

RTP01 Mar, 2018, 13:50

À margem da visita à BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, Rui Rio adiantou aos jornalistas que deverá reunir com a bancada parlamentar na próxima semana.



"Agora, numa primeira oportunidade. Vai ser eleita a direção toda, penso que hoje ou amanhã e depois a partir da próxima semana então irei lá", respondeu, dizendo apenas que é provável que o encontro aconteça já na próxima semana.



Questionado se não considerava importante estar hoje na primeira reunião do grupo parlamentar depois da eleição de Fernando Negrão como líder, Rui Rio atirou: "se achasse que era importante estar lá hoje, estaria. Se não estou?".



Sobre a ideia, que tinha defendido após o encontro do início da semana com o Presidente da República, de que contava com todos os deputados, o presidente do PSD insistiu que conta com os 89 parlamentares, mas ressalvou que "se houver alguns que não quiserem colaborar", não os pode obrigar.



Interrogado se esses deputados devem renunciar ao mandato, Rio coloca o ónus nos deputados: "a consciência deles é que dirá".



Elogio a Negrão

“Economia já está a definhar"

"Também depende da forma como eles estão contra, se estiverem contra. Podem estar um bocadinho contra ou muito contra, digamos assim. Eu também fui deputado e não tive de estar sempre de acordo com tudo, tudo, tudo do grupo parlamentar fez".No entanto, Rui Rio admitiu que a turbulência de que falou quando foi à sede do PSD depois de ganhar eleições diretas de 13 de janeiro "está a atenuar".Sobre a estreia de Fernando Negrão nos debates no parlamento, Rui Rio elogiou o novo líder parlamentar do PSD, considerando que o debate quinzenal foi mais calmo e esclarecedor."Eu gostei não só da estreia do líder parlamentar do PSD como do debate como um todo", respondeu Rui Rio. Para o presidente do PSD, "aqueles debates, a existirem, têm de ser uns debates mais tranquilos, mais calmos, mais esclarecedores"."Quando nós transformamos o parlamento numa arena de uns contra os outros, a gritar, eu acho que isso descredibiliza o parlamento e descredibiliza os protagonistas. O debate de ontem (quarta-feira), muito pelo tom que o doutor Fernando Negrão imprimiu, foi um debate com um cariz diferente e eu acho que é um cariz melhor", elogiou.Para o líder do PSD, falar de forma mais tranquila faz com que a imagem do parlamento saia reforçada. "Pode ser menos apelativo para as televisões, mas para o povo é seguramente mais credibilizador", observou."As pessoas não têm que estar a guerrear-se com muita violência", apelou.Questionado sobre como fazer oposição com o Governo a apresentar números positivos na economia, o presidente do PSD avisou hoje que "a economia não está a correr tão bem assim" e "já está a definhar"."É verdade que é sempre mais fácil fazer oposição quando a economia corre mal do que quando a economia não corre mal, mas em primeiro lugar a economia não está a correr tão bem assim e há oposição para lá da economia, há vida para lá da economia, há país para lá da economia", respondeu aos jornalistas.De acordo com o presidente do PSD, a economia portuguesa está a crescer "cada vez menos" e "já está a definhar"."Há muitas coisas em Portugal que não estão bem e aquilo que a oposição deve fazer é saber identificar o que não está bem para obrigar o Governo a fazer bem e é isso que nós vamos fazer e não ficarmos apenas agarrados à taxa do PIB (Produto Interno Bruto) ou à taxa do desemprego", defendeu."Mas, eu não vou deixar de conseguir fazer oposição porque há alguns indicadores que estão bons. Na saúde está bem tudo? Na educação está tudo bem? Na política florestal está tudo bem? Não está e sabemos que não está, portanto, não vamos olhar só para a economia apesar de eu ser economista e até ter tendência para isso", justificou.Na quarta-feira, o INE confirmou que a economia portuguesa cresceu 2,7% em 2017 e aproxima-se do valor que tinha em 2010, tendo ainda revisto em baixa a taxa de desemprego de dezembro para os 8,0%.