Tweet de Rui Rio sobre voto antecipado de António Costa gera polémica

O secretário geral do PS inscreveu-se para votar antecipadamente, dia 23, no Porto, uma vez que vai estar em campanha nessa dia pela zona norte do país. Rui Rio reagiu nas redes sociais a esta iniciativa dizendo que foi uma "forma airosa de evitar (...) votar nele próprio".