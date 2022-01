Tweet de Rui Rio sobre voto antecipado de Costa gera críticas do PS e BE

A publicação do presidente do PSD já motivou reações do PS e do Bloco de Esquerda.



Pedro Delgado Alves respondeu ao tweet de Rio escrevendo que António Costa vai votar no Porto mas para o circulo eleitoral onde está recenseado, Lisboa.



Pedro Filipe Doares, líder parlamentar do Bloco de esquerda, aconselha Rui Rio a ler a lei eleitoral para evitar "fazer figura ridícula".



O secretário geral do PS revelou que se inscreveu para votar antecipadamente, dia 23, no Porto, pois estará em campanha nessa dia pela zona norte do país.