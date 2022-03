Ucrânia. Marcelo acredita nos esforços de paz mas alerta para "os custos da guerra"

“Mesmo quando há guerras, há diplomacia paralela”, conversações e tentativas de abertura de corredores humanitários, assim como iniciativas “nas capitais de todo o mundo para procurar o fundamental, que é a paz”, assinalou o chefe de Estado em visita aos estúdios da RTP no 65.º aniversário da estação pública.



“E a paz faz-se de pequenos passos. A paz faz-se da abertura de corredores humanitários, faz-se de cessar-fogo, ainda que parcial, instantâneo, pontual e limitado. Faz-se de conversações, faz-se de não perder o grande objetivo que é fazer terminar a guerra”.



Quanto a estas negociações, “não vale a pena fazer antecipações nem falar de mais”, uma vez que “no dia seguinte pode haver um desmentido do que se disse na véspera”, explicou Marcelo Rebelo de Sousa.



Para o presidente, “é preciso que, no terreno, as condições objetivas facilitem essas negociações. É isso que se tenta”.



Questionado sobre se os portugueses devem preparar-se para eventuais consequências desta guerra, o presidente da República realçou que a população tem “mostrado uma unidade singular, como mostraram na pandemia”, quanto à condenação da guerra e à solidariedade para com as vítimas da mesma, nomeadamente os refugiados ucranianos que estão a chegar a Portugal.



O chefe de Estado acredita que “quase no imediato” iremos sentir que, “quando há guerra, há custos da guerra”, que acabam por chegar de uma forma ou de outra.