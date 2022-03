Ucrânia. Marcelo promulga medidas excecionais de proteção temporária e aumento do AUTOvoucher

medidas excecionais no âmbito da concessão de proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia.



O outro diploma permite o aumento do subsídio financeiro aplicável a consumos em postos de abastecimento de combustíveis, para efeitos de apoio transitório e excecional aos cidadãos nos seus consumos no setor dos combustíveis (o chamado “AUTOvoucher”). O primeiro diploma promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa é o que estabeleceO outro diploma permite o aumento do subsídio financeiro aplicável a consumos em postos de abastecimento de combustíveis, para efeitos de(o chamado “AUTOvoucher”). Esta sexta-feira, o chefe de Estado tinha já identificado um "choque de efeitos" no "embate imediato" da invasão russa da Ucrânia e apelou ao acolhimento dos "injustiçados pelo destino".





A Federação Russa lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, com invasão por tropas terrestres e bombardeamentos, que segundo dados da Organização das Nações Unidas já causou mais de 500 mortos e provocou a fuga de 2,3 milhões de pessoas para fora do país.



Portugal já começou a receber refugiados ucranianos e tem demonstrado uma onda de solidariedade, com envio de ajuda humanitária a esse país do leste europeu.



