UGT quer norma travão para evitar abusos laborais nos contratos de 6 meses

Carlos Silva explica que que a ideia é alterar no Parlamento o acordo de Concertação Social para que esses períodos experimentais ‘alargados’ não se transformem em situações de precariedade laboral.



O líder da UGT diz que quando for esse debate, no dia 6 de julho, vai estar no Parlamento e não nas ruas a protestar.



Uma entrevista alargada com Carlos Silva que pode ouvir este sábado depois das notícias do meio-dia.