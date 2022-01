Últimas autárquicas ditaram a mudança de muitas cadeiras

As últimas eleições autárquicas ditaram a mudança de muitas cadeiras. Entre conquistas e derrotas, destacamos dois exemplos. Coimbra, que após 8 anos com o socialista Manuel Machado passou a ser liderada pelo independente José Manuel Silva com apoio do PSD. E Penela, onde Eduardo Santos do PS colocou um ponto final aos 45 anos de governação ininterrupta do PSD.