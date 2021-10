Um voto contra o OE2022 pelos partidos da esquerda é uma derrota pessoal, diz Costa

O parlamento chumbou a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) com os votos contra do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL.Na votação na generalidade, no plenário da Assembleia da República, o PS foi o único partido a votar a favor da proposta orçamental, que mereceu as abstenções do PAN e das duas deputadas não-inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.Mo total, 108 deputados votaram a favor, cinco abstiveram-se e 117 votaram contra.





A jornalista da Antena 1 Madalena Salema assistiu ao debate e registou as declarações dos principais intervenientes.