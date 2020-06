Universidades. PSD acusa Governo de violar Orçamento do Estado

Na versão final do Orçamento do Estado para 2020, estava previsto um aumento das verbas para as instituições de ensino superior equivalente ao reforço que cada instituição recebeu no ano anterior.



O deputado Duarte Marques calcula que, no caso do Instituto Politécnico de Santarém, esteja em falta um milhão de euros.



Os social-democratas já pediram esclarecimentos ao Ministério da Ciência e do Ensino Superior.



Em carta enviada esta segunda-feira, exigem ainda saber se está a ser desenvolvido algum plano de apoio e financiamento às universidades, para fazer face aos efeitos da pandemia.