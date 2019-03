Utentes à espera de consulta há um ano vão ser atendidos até final de 2019

Miguel A. Lopes - Lusa

Ministra da Saúde garante que utentes que esperam por consulta há um ano vão ser atendidos até final de 2019



Marta Temido rejeita um cenário de colapso do Serviço Nacional de Saúde e justifica os atrasos com o aumento da procura neste tipo de serviço.



A ministra está a ser ouvida em audição parlamentar, na Assembleia da República, e foi lá que deixou também a promessa de que os utentes, que estão à espera de consulta há mais de um ano, vão ser atendidos até ao final de 2019.



A ministra revelou também que vai realizar reuniões mensais de acompanhamento, com cada um dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, para ter a certeza de que a gestão dos meios está a ser feita de forma eficiente.