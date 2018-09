Vai haver mais camas em residências universitárias, mas só para o ano

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Confrontado com as queixas dos alunos, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, anunciou que algumas das 1500 camas previstas, no plano anunciado em maio, vão estar disponíveis no próximo ano letivo.



Atualmente cerca de 30 edifícios já receberam ou vão receber em breve luz verde para avançar com obras de recuperação.



No âmbito de um programa que prevê disponibilizar um total de 1500 camas para várias instituições universitárias.