Vara vai mesmo ter de ir à comissão parlamentar de inquérito à Caixa

Armando Vara está preso na cadeia de Évora, depois de ter sido condenado a cinco anos de prisão por três crimes de tráfico de influência, no âmbito do processo Face Oculta.



O antigo gestor da Caixa alegou que, por estar preso, não tem maneira de se preparar para a audição e argumentou que já prestou todos os esclarecimentos quando foi à primeira comissão de inquérito do banco estatal.



Mas vai mesmo ter de responder presencialmente às perguntas dos deputados, e será já na próxima sexta-feira.