Vasco Cordeiro valoriza palavras de PR sobre "lutas de todos os dias" dos açorianos

Vila do Corvo, Açores, 01 jan 2020 (Lusa) - O presidente do Governo dos Açores valorizou hoje as palavras do chefe de Estado sobre os açorianos na mensagem de ano novo, abordando Marcelo Rebelo de Sousa algumas das "lutas de todos os dias" dos habitantes na região.