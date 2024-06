Foto: Hugo Delgado - Lusa

André Ventura acusa a comunicação social de ser "inimiga do povo" pela cobertura que fez sobre um imigrante que ontem se queixou de racismo ao líder do Chega numa arruada na Póvoa de Varzim. O líder do chega acredita que o imigrante foi manipulado por partidos de esquerda.