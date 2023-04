Ventura acusa Presidente de obrigar PSD a dizer não ao Chega

André Ventura acusa o Presidente da República de obrigar o PSD a dizer que não quer acordos com o Chega. Na véspera de ser recebido em Belém, o líder do Chega defende que Marcelo Rebelo de Sousa tem de esclarecer se quer um governo de direita ou um governo de bloco central com o PS e PSD.