Ventura acusa PS de hipocrisia mas vota proposta socialista de retirar portagens

A proposta para eliminar as portagens nas ex-SCUT vai esta quinta-feira a debate no Parlamento e, com o voto a favor do Chega, a aprovação está garantida.A propósito da polémica em torno das reparações às ex-colónias, André Ventura revelou ainda que o Chega vai chamar a ministra da Cultura à Assembleia da República, para que a governante clarifique a posição do Executivo sobre uma eventual devolução de obras de artes a estes países.