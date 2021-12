Ventura apela ao voto no Chega para impedir um Bloco Central

André Ventura disse esta sexta-feira que o objetivo é "forçar um Governo de direita" e impedir um Bloco Central que diz já existir.





"Um voto no PSD é um voto no PS", defendeu André Ventura, apelando ao "voto útil" no Chega.





A jornalista da Antena 1 Madalena Salema registou as declarações do líder do Chega.