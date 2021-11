Ventura aponta como objetivo atingir 15% nas legislativas

"Vou dar tudo para que no dia 30 nós todos juntos possamos celebrar a enorme vitória de chegar aos 15% nas legislativas", salientou André Ventura no o discurso de abertura do IV Congresso do Chega, que decorre até domingo em Viseu.

Ventura afirmou que as próximas eleições legislativas vão "marcar o futuro político de Portugal ao longo das próximas décadas", sustentando que o partido tem a "hipótese de fazer a diferença".

"Muitos talvez não tenham noção do que é sermos a terceira força política em Portugal, é sermos o `pivot`, a charneira, sermos a balança, o fiel da balança, e fazermos aquelas transformações porque tanto lutámos", frisou.

Segundo André Ventura, o partido está agora numa posição que lhe permite fazer o "que nunca nenhum partido conseguiu fazer", sustentando que essa situação não é mérito dele nem dos militantes do partido, mas sobretudo de uma "frustração acumulada pelos portugueses ao longo de 46 anos".

O líder do Chega defendeu assim que o partido tem como missão "salvar Portugal" e afirmou que irá "dar todo o seu cansaço" para aumentar a representação do partido na Assembleia da República.

"Posso-vos prometer que, enquanto for presidente deste partido, se for preciso, morrerei a lutar para conseguirmos transformar este país de uma vez por todas", acentuou.

O partido prefere "estar quatro, oito, doze ou dezasseis anos na oposição, do que estar um ano num Governo que não mereça a confiança de Portugal e dos portugueses", afirmou.

Fazendo um apelo ao conjunto dos militantes do partido, Ventura referiu que "a possibilidade de dar um real abanão a este sistema político" depende do "trabalho conjunto, forte, sólido e unido" que o partido fizer até ao dia 30 de janeiro.

O líder do Chega frisou que, apesar de o partido ter um "número de militantes surpreendente", é "muitas vezes incapaz de unir, de criar a rede, e de pensar mais no país do que nas lutas internas".

"De que vale sermos o partido dos portugueses comuns, (...) [se], quando olham para dentro da nossa casa, pensam se querem estar no meio de lutas que não acabam, intermináveis, e inquebráveis, no meio de conflitos que roçam a insanidade e a pessoalidade", questionou.

Ventura apelou a que se deixem as divisões internas e que o Chega dê "luta, muita luta até ao dia 30 de janeiro".

No final do discurso, André Ventura foi aplaudido de pé pelo conjunto dos delegados presentes no Congresso, rodeado por fogo de artifício, à semelhança dos campeões de futebol quando vão receber a taça no relvado.