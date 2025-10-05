Ventura assumirá responsabilidade por resultados e quer resultado próximo do das legislativas

"Eu acho que estas são eleições diferentes, são eleições de natureza autárquica e a avaliação que é feita ao partido é autárquica. Porém eu nunca me refugiei em nenhuma terceira responsabilidade, eu sempre disse que seja qual for o resultado, seja ele bom ou mau, o responsável máximo por esses resultados é sempre o líder do partido, nunca é o outro", afirmou.

A campanha do Chega arrancou hoje no distrito de Portalegre, com uma arruada em Elvas, com o candidato do partido à câmara municipal, José Eurico Malhado.

Questionado sobre os objetivos eleitos para estas eleições autárquicas, André Ventura fez um paralelo com as últimas eleições legislativas, de maio.

O líder do Chega disse que o partido "quer ganhar em muitos dos distritos onde ganhou e, se possível, autarquias em distritos que não ganhou", e apontou que nas últimas eleições autárquicas, em 2021, dois anos após a legalização, teve 208 mil votos, enquanto nas legislativas conseguiu um milhão e 400 mil.

"O Chega vem de uma base de 200 mil votos e tem que se aproximar da base das legislativas, é esse o desafio que o Chega tem nestas autárquicas", indicou.

André Ventura disse também que não coloca a hipótese de o partido ter um mau resultado e disse que o objetivo passa por ganhar várias câmaras e "assumir essa vitória no país todo".

Uma delas é Elvas, que o líder do Chega quer que se torne num "bastião do Chega durante muitos anos". O partido foi o mais votado nas legislativas.

O candidato à assembleia municipal concordou e, durante a arruada, considerou que Elvas pode chamar-se "Venturazão".

À hora de almoço, a caravana chegou a Monforte, também no distrito de Portalegre, outro dos concelhos onde o Chega foi o mais votado. André Ventura tinha à sua espera o candidato do partido, David Romão, e algumas dezenas de pessoas.

Nas duas localidades, o presidente do Chega falou nos "problemas" com a população cigana.

"Os ciganos tomaram conta desta terra, querem continuar a tomar, mas não é porque querem tomar para fazer o bem. Quiseram usar esta terra para se apropriar de benefícios e aterrorizar os que aqui vivem", disse, falando aos presentes em Monforte, com recurso a um sistema de som montado num carro.

Ventura apontou que os autarcas do Chega "vão ter que lhes dizer que esse tempo acabou" e defendeu que "o politicamente correto já não serve, não vai resolver o problema".

"Há muitos que nos chamam racistas e xenófobos por uma coisa, eles nunca aqui vieram e não sabem o que é estar aqui, eles não sabem o que é viver aqui. [....] Por isso não, vocês não são racistas e eu não sou racista, nós queremos que eles cumpram regras", sustentou.

De seguida discursou o candidato, que tinha escrito umas palavras. David Romão teceu elogios a André Ventura, que classificou como "um fenómeno", e disse que se vai guiar pelo exemplo do líder.

O candidato à presidência da Câmara Municipal de Monforte disse querer "voltar a ter um concelho saudável e respeitado"

"Vamos ter o nosso Monforte de volta, o Monforte que desapareceu durante estes 30 anos de governação de esquerda, governação de interesses e governação de compadrios", afirmou, pedindo aos habitantes que "não se conformem com os problemas naturais do interior".

"Olhem para os concelhos vizinhos, nenhum está como o nosso. Vamos deixar de ter medo nas ruas, vamos acabar com as injustiças, vamos ter direito todos à habitação, vamos voltar a ter a confiança no futuro. Quero, com muita força, que os vossos filhos tenham condições para cá ficar", afirmou, não especificando nenhuma proposta.

Antes, também, o candidato do Chega à Câmara Municipal de Elvas, José Eurico Malhado, aproveitou para agradecer ao líder pela presença e pela "forcinha" e deixou um apelo ao voto.

"Dê-nos, todos os habitantes do concelho de Elvas, uma oportunidade e julgar-nos-ão daqui a quatro anos", afirmou.

Por onde passa, André Ventura é o centro das atenções, sendo abordado por populares que o querem cumprimentar e registar o encontro com uma fotografia ou um vídeo.