André Ventura acusou o Governo de sacrificar as pessoas com carros mais antigos e que não têm condições para comprar carros novos.



O líder do Chega voltou a dizer que, neste Orçamento do Estado, o Governo dá com uma mão e tira com a outra naquilo que disse ser um grande aumento da carga fiscal para as famílias portuguesas.