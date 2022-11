Ventura critica recuo do PSD no pedido de inquérito sobre o Banif

André Ventura diz-se surpreendido com Montenegro e com o recuo do PSD no pedido que tinha feitos sobre a criação da comissão de inquerito.





“Ouvi Luís Montenegro dizer que tínhamos que apurar, tínhamos de saber e investigar, isto há uma semana e meia ou duas. Fiquei sensibilizado de que isto ia acontecer, pela primeira vez em muitos anos desde António Costa entrar no Governo podíamos ter a primeira frente verdadeiramente de direita para obrigar a investigar este Governo”, defendeu.



“O PSD afinal desistiu da comissão de inquérito, e eu fiquei com a clara sensação de que alguém tinha ligado ao líder do PSD e lhe tinha dito 'não te metas nisto porque isso vai sobrar para o PSD'”, apontou o líder do Chega.