Ventura disposto a "qualquer sacrifício" para tirar Costa do poder

O ainda primeiro-ministro afirmou que o Governo tinha baixado o IVA da restauração e que o aumento da taxa de emprego reforçou a sustentabilidade da Segurança Social.Ventura acusou o Governo de ter reforçado em 400.000 o contingente de pobres existente no país, ao mesmo tempo que as clientelas políticas do PS "enchem os bolsos". Criticou também o sistema fiscal português por ser um dos mais burocráticos, cheio de "taxas e taxinhas".António Costa lembrou a Ventura que este foi militante do PSD que, estando no governo, cortou as pensões e continuou depois desse corte a candidatar-se em listas do PSD. Como deputado do Chega este ausente em votações fundamentais da Assembleia da República "fala, fala, fala", mas no momento da verdade não está presente, sublinhou Costa.Ventura chamou a atenção para a posição de Portugal no ranking da corrupção, que piorou substancialmente sob o Governo de Costa, ao que Costa respondeu invocando a legislação, também contra a corrupção, que fizera aprovar enquanto ministro da Justiça.A uma última pergunta, sobre a disponibilidade de ambos os partidos para viabilizarem um Governo do PSD, se for este o partido mais votado, António Costa não teceu qualquer hipótese para esse possível cenário, e André Ventura afirmou-se disposto a qualquer "sacrifício" para tirar António Costa do poder.





Já no final, Ventura acusou Costa de ter organizado escutas para interferir no processo Casa Pia, e Costa replicou lembrando-lhe que fora condenado em tribunal por ofensas de carácter racista contra uma família residente no bairro Jamaica.