Ventura diz que CDS tem de alterar data do congresso por "respeito democrático"

O congresso do Chega vai decorrer no fim de semana de 27 e 28 de novembro, a mesma data proposta pela direção do CDS-PP para a realização do congresso dos centristas.

André Ventura utilizou a rede social Twitter para referir que o partido "já tem o seu congresso marcado para esse fim de semana" e, por isso, o CDS "deve adaptar-se".

"Manda a boa prática que partidos parlamentares não realizem a sua reunião magna nos mesmos dias. Uma questão de respeito democrático", completou.

Foi também através de um "tweet" que o também deputado único do Chega criticou as posições do presidente do CDS e recandidato ao cargo, Francisco Rodrigues dos Santos, e o eurodeputado centrista e candidato à liderança, Nuno Melo.

"O Nuno Melo acha que consegue ser uma cópia minha e fazer do CDS uma espécie de franchising do Chega. O `Chicão` [Rodrigues dos Santos] acha que pode vencer o Chega nas urnas e vender-se ao PSD. Estão os dois tão enganados", sustentou.

No entanto, as críticas estiveram mais concentradas em Nuno Melo, que na opinião de Ventura, "vai perceber que `essa espécie de igreja Maná` que ele acha que o Chega é vai trucidá-lo" nas urnas.

A data proposta pela direção de Rodrigues dos Santos para realização da reunião magna do CDS está a ser um assunto fraturante na reunião do Conselho Nacional, por coincidir com o congresso do Chega, relataram à Lusa vários conselheiros que acompanham os trabalhos, exemplificando com as críticas apontadas por Nuno Melo.

O Conselho Nacional do CDS-PP está reunido por videoconferência e à porta fechada desde cerca das 11:00, para analisar os resultados das eleições autárquicas e marcar o 29.º congresso do partido, que será antecipado, e deverá realizar-se em 27 e 28 de novembro.

São candidatos à liderança do CDS o atual líder, Francisco Rodrigues dos Santos, e o eurodeputado centrista e presidente da distrital de Braga, Nuno Melo.