Ventura diz que legislativas "não estão no horizonte" e apela a votar no Chega

António Cotrim - Lusa

O líder do Chega, André Ventura, afirmou esta tarde que as eleições legislativas não estão no "horizonte" do partido, apelando aos eleitores para que, nas autárquicas, deixem de votar nos "mesmos de sempre" e aproveitem uma "oportunidade histórica".