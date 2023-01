Ventura diz que oposição interna não está porque "não tem força política"

"Não tenham dúvidas, quem não está cá, quem não se candidatou, não é por nenhuma regra de secretaria ou de burocracia, é porque não têm força política neste partido, essa é a verdade que custa ouvir", afirmou André Ventura, apontando que foram marcadas "eleições para que todos pudessem participar".

"Abrimos novamente o caminho à democracia neste partido, abrimos o caminho a que aqueles que andavam a dizer há meses, há anos, `é preciso um novo caminho, é preciso transformar`. Dissemos `então venham a jogo, venham e digam que projeto têm para o Chega, candidatem-se a apresentem-se", defendeu.

O presidente do Chega e recandidato à liderança salientou que "o foco é o país" e quis dar o assunto da oposição interna por encerrado, garantindo: "Com quem decide sempre não participar na vida democrática do partido não vamos perder nem mais um segundo".

"Num momento em que tantos sentem a dificuldade, a crise a que o PS nos trouxe, não só crise de governação, como crise económica, temos de nos voltar para o país. Ninguém compreenderá que no momento difícil, nós estejamos voltados para dentro, entretidos em lutas de bastidores ou em golpes palacianos para derrubar o presidente ou a direção, isso pouco importa para um país que sofre", salientou.

Sobre o seu futuro à frente do partido, André Ventura referiu que fez 40 anos há uma semana (tendo-lhe sido cantados os parabéns na sala) e garantiu que ainda se sente "com energia e com força para continuar a liderar este partido".

"E que agora a meio deste caminho incrível que conseguimos, não era nenhum desprendimento ir-me embora, era cobardia política", defendeu.

No seu discurso na abertura da reunião magna do partido, a quinta em quase quatro anos de vida desta força política, Ventura realçou os resultados do partido durante a sua liderança e destacou que, em quatro anos de vida, tornou-se a terceira maior força política no parlamento e elegeu "centenas de autarcas no país", além de ele próprio ter conseguido, como candidato nas eleições presidenciais, "um resultado que muito dignificou o partido".

A V Convenção Nacional do Chega decorre até domingo em Santarém para eleição do presidente e dos órgãos nacionais. A reunião magna arrancou na sexta-feira à noite no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas de Santarém (CNEMA) e o primeiro dia de trabalhos terminou já depois da meia-noite e meia.

A reunião magna - a primeira desde que o Chega se tornou a terceira força política no parlamento, com a eleição de 12 deputados - foi marcada na sequência do chumbo dos estatutos pelo Tribunal Constitucional, mas o partido decidiu não fazer mais alterações e voltar a adotar os estatutos originais, de 2019.