Ventura diz que Rui Rio ou governa com o Chega ou "põe-se nos braços do PS"

Paulo Cunha - Lusa

O presidente do Chega, André Ventura, defendeu domingo que Rui Rio apenas tem "dois caminhos" nestas legislativas, que passam por aceitar governar com o seu partido ou "pôr-se nos braços" do Partido Socialista.