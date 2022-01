Ventura diz que um voto no PSD é um voto em António Costa

Questionado sobre as declarações do presidente do PSD, Rui Rio, de que o PS é "um dos interessados em que o Chega tenha uma grande votação", André Ventura frisou que é "o contrário" e que um voto nos sociais democratas é "um voto em António Costa".

"Um voto no Chega é obrigar um Governo de direita a lutar contra a corrupção", frisou, recordando que, na última legislatura, o PSD votou cerca de 60% das vezes ao lado dos socialistas.

Ainda na terça-feira, André Ventura afirmava que era importante a direita criar pontes e não destruí-las, alertando para a possibilidade de "uma geringonça de direita morta à nascença".

O presidente daquele partido de extrema-direita falava aos jornalistas durante a arruada que realizou esta tarde em Vila Real de Santo António, onde fez questão de recordar a detenção da presidente da Câmara Municipal, Conceição Cabrita (PSD), em abril de 2021, por suspeitas de corrupção.

No final da arruada e perante cerca de 40 militantes, André Ventura voltou a falar da corrupção e atacou novamente PS e PSD, acusando-os de conluio "nas últimas décadas para distribuir o bolo dos contribuintes sem deixar nada para a população".

"Agora, estão com medo que o Chega cresça. Reparem que ontem [terça-feira] António Costa disse que está muito orgulhoso por ser o principal inimigo do Chega. Está orgulhoso porque, de um lado está a corrupção socialista e, do outro, o único que quer verdadeiramente lutar contra a corrupção", disse.

Na curta arruada pelo centro de Vila Real de Santo António, André Ventura voltou a receber várias promessas de voto, tal como tinha acontecido no dia anterior, em Portimão.

"Boa sorte", disse um homem que se assumiu como benfiquista e ex-combatente.

Para além dos votos, recebeu também elogios, quando entrou num café para beber uma bica.

"Andrezinho! Andrezinho! Andrezinho!", gritava uma mulher na casa dos 60 anos, que considerou que o político era ainda "mais bonito ao vivo".

Mais à frente, André Ventura pegou numa bicicleta de um apoiante e fez um ligeiro `sprint` de meia dúzia de metros, para no final deixar um recado ao líder do PSD: "O Rui Rio tem que se pôr a pau, que eu estou em forma".