Cláudia Almeida - Antena 1

No comício de Guimarães, André Ventura não quis ficar para trás e, perante as investidas do PSD num suposto setor de eleitores do Chega, falou do pacto da imigração que vai apresentar à direita parlamentar, de nacionalidade, de corrupção e da necessidade de dar condições de vida dignas aos ex-combatentes