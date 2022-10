Ventura vê evolução positiva do PSD mas pondera queixa-crime contra Moedas

André Ventura diz que a direita ainda está a pagar os que considera terem sido erros políticos de Pedro passos Coelho. Na Grande Entrevista da RTP3, o presidente do Chega admite que há uma nova atitude no PSD. Mas, apesar disso, está a ponderar uma queixa crime contra Carlos Moedas caso seja retirado o cartaz do Chega do Marquês de Pombal.