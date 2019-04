Verdes acompanham preocupações ambientais e sociais do Presidente da República

Lusa25 Abr, 2019, 14:12 | Política

Em declarações aos jornalistas, no final da sessão solene dos 45 anos do 25 de Abril, no parlamento, em Lisboa, o deputado José Luís Ferreira elogiou as preocupações ambientais manifestadas por Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente "a ameaça e necessidade de combater" o fenómeno das alterações climáticas.

"No plano social, os Verdes também querem sublinhar a necessidade imperiosa, para que o Presidente da República chamou a atenção, de valorizar os direitos que a nossa Constituição elege como fundamentais: o direito à educação, à saúde, ao emprego, à habitação e por aí fora", realçou.

O deputado ecologista salientou que, tal como Marcelo Rebelo de Sousa referiu, "se o 25 de Abril valeu a pena por estes 45 anos, também valerá a pena manter presente Abril no futuro do país e dos portugueses".

"É para isso que os Verdes vão continuar a trabalhar", assegurou.

O Presidente da República pediu hoje "mais ambição" para resolver os problemas do país e dos "jovens de 2019", um programa quase impossível em que é preciso garantir a economia a crescer e o endividamento a diminuir.

Para o Presidente da República, é preciso "mais ambição no Portugal pós-colonial, mais ambição na democracia, mais ambição na demografia, mais ambição na coesão, mais ambição na era digital e mais ambição na antecipação do futuro do emprego e do trabalho".

"Mais ambição na luta por um mundo sustentável", concluiu.

Estes objetivos têm que ser conseguidos, afirmou, "com a economia a crescer, com dependência pelo endividamento a diminuir, sensatez financeira a salvaguardar, com acrescida justiça a repartir".