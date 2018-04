Verdes apresentam projeto de leis obre a eutanásia

Segundo o PEV, o pedido deve ocorrer se a pessoa estiver "em situação de profundo sofrimento decorrente de doença grave, incurável e sem expectável esperança de melhoria clínica".



É também garantida a objeção de consciência para os profissionais de saúde que optarem por não participar no procedimento.



Ao contrário do que acontece com o diploma do Bloco de Esquerda, os Verdes prevêm que o processo seja interrompido se o doente ficar inconsciente no momento de executar o pedido.



O projeto de lei obriga ainda que o procedimento seja apenas realizado no Serviço Nacional de Saúde, para evitar qualquer tipo de negócio.