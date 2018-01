`Verdes` destacam respeito mútuo apesar de precipitações

Lusa22 Jan, 2018, 07:07 | Política

Heloísa Apolónia, em declarações à Lusa, avaliou que, "regra geral, na relação da Presidência da República com a Assembleia da República, dois órgãos de soberania, o Presidente tem pautado essa relação pelo respeito e, reciprocamente, por parte da Assembleia da República".

"De todo o modo, já se evidenciaram alguns casos de precipitação clara do Presidente da República quando, por exemplo, a propósito dos fogos florestais [junho e outubro] e do drama que o país viveu, sugeriu aos deputados que se pusessem no terreno quando já estavam no terreno - falo pelo grupo parlamentar de `Os Verdes`", descreveu.

Outra crítica do PEV refere-se às recentes alterações à lei de financiamento dos partidos, objeto de veto presidencial, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter sugerido "aos deputados e ao Governo que pedissem a fiscalização da constitucionalidade desse diploma, questão sobre a qual nem ao próprio surgiu qualquer dúvida".

Marcelo Rebelo de Sousa é 20.º chefe de Estado da República portuguesa, eleito em 24 de janeiro de 2016, com 2.413.956 votos, cerca de 52%, face a outros nove candidatos.

Inquirida sobre diferenças de posicionamento face à maioria e ao Governo entre o primeiro e segundo anos do mandato presidencial, a deputada ecologista escusou-se a comentar relações partidárias preferenciais, admitindo discordâncias pontuais, e reiterou o exemplo da divergência sobre a lei de financiamento dos partidos e o processo legislativo inerente.

"Cada pessoa tem o seu modo próprio de exercício dos cargos. Marcelo Rebelo de Sousa tem a sua característica e sobre isso não me vou pronunciar. É, de facto, substancialmente diferente de outros, mas aquilo que se exige é o respeito em relação aos outros órgãos de soberania", declarou sobre o intervencionismo de Rebelo de Sousa, frisando a necessidade de seriedade e respeito mútuos para todos poderem exercer os mandatos para que foram eleitos.