Vereador do CDS-PP suspeito de tentativa de fraude eleitoral

Na véspera do congresso do CDS-PP, a Prova dos Factos falou com militantes que denunciam fraudes recorrentes nas eleições internas do partido. Diogo Moura, vereador da Câmara de Lisboa, está a ser investigado pelo Ministério Público após alegadamente ter tentado adulterar a votação em pelo menos dois atos eleitorais dos centristas.