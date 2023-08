Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Na reação à notícia do veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao diploma da habitação, Luís Montenegro afirmou esta segunda-feira que, se o primeiro-ministro "quiser começar amanhã do zero a construir um plano para a habitação portuguesa para os próximos 20 anos, o PSD tem uma equipa preparada para poder ajudar o Governo".