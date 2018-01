Veto. Marcelo declara-se "feliz" porque "todos perceberam" a sua mensagem

RTP06 Jan, 2018, 18:12 / atualizado em 06 Jan, 2018, 18:16 | Política

O Presidente da República considera que "todos perceberam" o que queria transmitir na sua mensagem à Assembleia da República que acompanhou o veto das alterações ao financiamento dos partidos e declarou-se feliz por isso.



"Como imaginam, não comento o que se passa nos trabalhos parlamentares, mas penso que o parlamento percebeu tudo o que eu queria transmitir na minha mensagem. Isso, naturalmente, deixa-me feliz", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

"Todos perceberam isso"

c/ Lusa

Segundo o chefe de Estado, a Assembleia da República compreendeu que, no seu entender, "era fundamental reforçar o controlo do Tribunal Constitucional" e, por outro lado, que "não considerava que houvesse violação da Constituição"."Percebeu que eu não entendia que a minha opinião pessoal devesse prevalecer sobre a posição do parlamento, não fazia sentido. E percebeu também aquilo que eu considerava importante, que nalguns pontos da matéria era importante haver uma palavra escrita ou uma palavra dita que os portugueses pudessem entender como explicação do que se tinha passado", completou.O chefe de Estado acredita que “todos perceberam isso”. "E, portanto, se perceberam, quer dizer que o objetivo da minha mensagem foi atingido", disse aos jornalista na varanda do Palácio de Belém, após ter ouvido o tradicional cantar das janeiras que marca o Dia de Reis.Durante a manhã, o veto às alterações à lei do financiamento dos partidos tinha sido abordado pelo primeiro-ministro. Questionado sobre o assunto, António Costa desvalorizou o veto de Marcelo Rebelo de Sousa e disse estar confiante de que “a Assembleia resolverá isso com certeza”.O veto de Marcelo Rebelo de Sousa foi anunciado na passada terça-feira. Marcelo Rebelo de Sousa explicou então a decisão com a “ausência de fundamentação escrutinável quanto às mudanças introduzidas”.O veto presidencial obriga os deputados a duas opções: ou alteram o diploma para ultrapassar as dúvidas do Chefe de Estado ou confirmam a lei com uma maioria alargada de dois terços.O diploma vetado pelo Presidente da República tinha sido aprovado no parlamento por PSD, PS, BE, PCP e PEV no dia 21 de dezembro, com votos contra de CDS-PP e PAN.