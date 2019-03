Viagens dos deputados das ilhas com novas regras após polémica

Para além disso, para acabar com a duplicação de apoios no transporte para a Madeira e para os Açores, os deputados passam a escolher uma de três opções.



No primeiro caso, os bilhetes de avião são comprados pela Assembleia da República.



No segundo, recebem um abono de acordo com um preço médio dos bilhetes e não têm direto ao subsídio social.



No último caso, o deputado adquire os bilhetes, mas o Parlamento paga o preço real do bilhete e desconta o valor do subsídio.



Pontos de entendimento entre os deputados do grupo de trabalho, criado em dezembro, depois de polémicas com falsas moradas de deputados e de duplicação de apoios.



Ficou também acordado que a morada do deputado é a que está no cartão do cidadão.