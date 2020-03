Vice da bancada do PSD Adão Silva anuncia que é candidato à liderança do grupo parlamentar

De acordo com deputados presentes na reunião, que decorre à porta fechada, Adão Silva manifestou a intenção de enviar aos deputados a sua proposta de direção do grupo parlamentar.

Na quarta-feira, o presidente do PSD e do grupo parlamentar, Rui Rio, convocou a eleição da próxima direção do grupo parlamentar para 19 de março, devendo as listas ser entregues até às 18:00 da próxima terça-feira.

Rui Rio foi eleito em 06 de novembro líder parlamentar do partido com 89,87% dos votos, cargo a que concorreu sem oposição.

Na altura, o líder do PSD afirmou tratar-se de uma "direção de transição até ao congresso", assegurando que não seria recandidato.

Rui Rio tem atualmente seis vice-presidentes na direção da bancada (menos um do que teve o seu antecessor, Fernando Negrão): como primeiro `vice` o deputado Adão Silva (Bragança), seguindo-se Carlos Peixoto (Guarda), Luís Leite Ramos (Vila Real), Clara Marques Mendes (Braga), Ricardo Baptista Leite (Lisboa) e Afonso Oliveira (Porto).