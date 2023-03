Vice-presidência do Parlamento. Nome proposto pelo Chega volta a chumbar

O nome de Jorge Galveias foi colocado a votação, mas não passou, tal como já tinha acontecido com Pacheco Amorim, Gabriel Mithá Ribeiro e Rui Paulo Sousa.



Para a eleição, era preciso que a maioria dos deputados votasse a favor, mas só 58 parlamentares o fez, numa votação em que houve, ainda, 112 votos brancos e 28 nulos.



O presidente do Chega já anunciou que o partido vai apresentar um outro nome para votação no dia 31 e diz que há um problema democrático na própria Assembleia da República.