Vice-presidentes da AR. Chega diz que é "dia muito negro" para a história do parlamento

"Ficou evidente para todos que qualquer nome que o Chega apresentasse seria chumbado pelo Parlamento", lamentou o líder do partido. "É um mau início de legislatura, já o transmiti ao presidente da Assembleia da República".



"É uma legislatura que abre com hostilidades à terceira maior força do país", continuou.



Na perspetiva do Chega, "é um dia muito negro para a história parlamentar em Portugal".