Vídeo no Parlamento. Santos Silva diz que captação de conversa é "flagrante violação" de direitos

Augusto Santos Silva considerou que as imagens e som foram captados "em flagrante violação dos direitos e liberdades mais fundamentais das personalidades que foram vítimas dessa operação".



"Hoje de manhã determinei a abertura de um processo de averiguação para averiguar em que condições foram recolhidas aquelas imagens, captado aquele som, e em que condições foi colocado ao conhecimento público aquele vídeo, para que se saiba quem fez e quem autorizou", anunciou Augusto Santos Silva.





O presidente da Assembleia da República foi interpelado pelo Iniciativa Liberal e pelo Chega no início da reunião plenária desta quinta-feira. Em causa está um vídeo divulgado nas últimas horas pelo jornal Observador, captado pelo Canal Parlamento entre a cerimónia de boas-vindas ao Presidente do Brasil, Lula da Silva, e a sessão solene comemorativa do 25 de Abril.







No vídeo, Santos Silva relata o incidente com o Chega durante o discurso de Lula da Silva, numa conversa em que estão também o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o secretário-geral do parlamento, Albino Azevedo Soares, entre outras figuras.







há sempre quem faça pior".



O vídeo motivou fortes críticas da Iniciativa Liberal e Chega e provocou uma acesa troca de palavras na Assembleia da República. Mas o pedido de desculpas de Augusto Santos Silva foi direcionado aos responsáveis que surgem no vídeo.

O presidente do Parlamento afirmou ainda que "aquilo que a Iniciativa Liberal decidiu fazer [na sessão com o Presidente brasileiro, Lula da Silva], não é nada" porque "





"Eu tenho um pedido de desculpas a fazer, convicto e veemente, um pedido de desculpas em nome do Parlamento aos representantes dos órgãos de soberania e demais personalidades que foram escutadas ilegitimamente nesta casa há 48 horas", afirmou o presidente da AR.







Augusto Santos Silva salientou que se tratou de uma conversa "informal e particular entre representantes de órgãos de soberania e outras personalidades sem essas personalidades terem conhecimento, e muito menos terem autorizado, a captação desse som".





O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros negou ainda ter afirmado que a Iniciativa Liberal tinha "falta de integridade política", como surge nas legendas do vídeo.



"Recuso-me a fazer debate político quando ainda por cima é sustentado em declarações que me são imputadas que eu nunca disse, que são manifestamente falsas e que quem quer que ouça pode comprovar que são falsas", defendeu. Augusto Santos Silva afirma que falou em "maturidade política".







Ainda antes do início do debate, o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, criticou o presidente da Assebleia da República, afirmando que não aceitaria "qualquer tipo de imputação de imaturidade".



"Não há nada mais imaturo que exercer as funções sem respeito pelo Parlamento, pelos partidos políticos que a integram, pelos votantes nesses partidos", atirou a Santos Silva, acrescentando ainda que "não pactua com atos que são condenáveis praticados na Assembleia por partidos populistas, mas também não pactua com o aproveitamento que a bancada do PS, o Governo e o senhor presidente da Assembleia da República fazem para fins meramente eleitoralistas".





Por sua vez, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, criticou a eliminação do vídeo da página do canal Parlamento e defendeu que Santos Silva "não tem condições para continuar como presidente da Assembleia da República".





c/ Lusa