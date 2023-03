Violência doméstica. PS mostra-se disposto a rever a lei

António Pedro Santos - Lusa

O PSD pede mais meios para travar a violência contra as mulheres e o PS promete alterar a lei. A violência doméstica foi discutida no parlamento a pedido do PSD, no dia em que se assinala o dia mundial da mulher criado em 1910, para lutar contra a discriminação feminina no mercado de trabalho.