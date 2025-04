Os hospitais com práticas de violência obstétrica injustificada como corte vaginal do parto injustificado vão ser penalizados, no financiamento e os profissionais de saúde alvo de processos disciplinares. A associação pelo direito das mulheres aplaude a lei agora publicada. Os especialistas falam em excesso e num total desajustamento da realidade das práticas clínicas.