"Virar a página do desespero". Montenegro apresenta programa eleitoral com várias críticas à governação socialista

Na visão do líder da coligação entre PSD, CDS-PP e PPM, Portugal éMencionou também a "dramática emigração de jovens qualificados" e criticou a persecução de políticas que abandonam "milhões à pobreza, à exclusão e a desigualdades persistentes"."Propomos baixar os impostos, sobretudo sobre o rendimento do trabalho da classe média e dos jovens, e depois também sobre a atividade das empresas, mas sempre com equilíbrio orçamental", afirmou Luís Montenegro.O presidente do PSD acusou ainda o PS de governar com "a maior carga fiscal de sempre para devolver serviços públicos cada vez a funcionar pior"., afirmou o líder do PSD.Montenegro elencou como prioridades a melhoria dos serviços públicos, com respostas atempadas na saúde, na educação, na habitação, nos transportes, na justiça e na segurança.

Propôs-se ainda a "aumentar as qualificações dos portugueses com exigência e com rigor", "valorizar e premiar o trabalho, o mérito e a produtividade" e ter "um país tolerante, aberto e solidário", com "mais liberdade económica, política e cultural".



IMT, professores, combate à corrupção





De acordo com Luís Montenegro, o programa hoje apresentado com vista às legislativas de 10 de março já estava a ser preparado há ano e meio.



Para os jovens, a Aliança Democrática promete o fim do IMT na compra da primeira habitação.



Já os professores terão deduções no IRS se estiverem a mais de 70 quilómetros de casa.



No combate à corrupção, a Aliança Democrática insiste no crime de enriquecimento ilícito, que já foi chumbado duas vezes pelo Tribunal Constitucional.



Nesta apresentação das linhas gerais do programa eleitoral, Luís Montenegro propôs em concreto a criação de uma Comissão Permanente para a Reforma da Justiça (CPRJ), a funcionar "preferencialmente junto da Assembleia da República".



A instituição teria como missão "apresentar uma proposta de reforma integral e integrada para a modernização do sistema de justiça".



Críticas ao PS. "Estado ao serviço de um partido"





Na apresentação do programa esta sexta-feira houve muitas críticas aos últimos anos de governação socialista. Luís Montenegro considerou que "é preciso recuperar prestígio da política e dos políticos", atacando a "corrupção e todos os fenómenos que corroem a confiança na democracia e nos políticos".



“Não temos uma cultura de informalidade na governação nem temos a tentação de instrumentalizar o Estado, isso são características de governos do PS”, acusou o líder social-democrata.



Luís Montenegro prometeu um governo da AD a colocar "o Estado ao serviço das pessoas"







(com Lusa)