Visita a Cabo Verde. Marcelo diz que "não há confusão possível entre ditadura e democracia"

Os chefes de Estado que hoje celebraram os 50 anos da libertação dos presos políticos no Tarrafal, Cabo Verde, apontaram o antigo campo (hoje, museu) como exemplo daquilo que nunca mais se quer.Ao discursar na cerimónia, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa destacou: "o museu que se quer vivo para testemunhar o que não queremos que seja o presente, nem o futuro".Uma tarefa essencial, "sobretudo para os jovens de amanhã saberem aquilo que devem rejeitar, sempre: não há confusão possível entre opressão e liberdade, entre ditadura e democracia", realçou.O futuro nasce da união no passado, referiu José Maria Neves, Presidente cabo-verdiano, que evocou a revolução de 25 de Abril de 1974 para relembrar que "os povos de Portugal e das colónias estiveram na mesma trincheira" contra a ditadura portuguesa."Hoje são novos os desafios e horizontes, numa conjuntura mundial cada vez mais complicada", apontando como exemplo as vagas migratórias de quem foge da violência e de "novas prisões", acrescentou, apelando ao reforço da "democracia" com humanidade.A democracia requer "cuidados permanentes" para que "nunca mais se fale de campos de concentração", concluiu.