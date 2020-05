Visita em 2021? Marcelo lembra a Trump que entretanto há eleições marcadas

"Como é evidente, e como eu lembrei, há eleições nos Estados Unidos e depois haverá eleições em Portugal, ambas presidenciais. Veremos quem é chefe de Estado para o ano, quem recebe quem", declarou o presidente da República aos jornalistas, no Chiado, em Lisboa.

Sobre a sua conversa com Donald Trump, que lhe ligou na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa declarou à agência Lusa que "o presidente norte-americano, no fundo, queria cumprimentar Portugal e os portugueses pelo sucesso no combate à pandemia, perceber por que é que estava a correr assim em Portugal, para comparar com a situação norte-americano", e também "testemunhar o seu apreço pela comunidade luso-americana".

"E, em tempo oportuno, mas tempo oportuno é só depois, obviamente, das eleições presidenciais, quem quer que seja presidente dos Estados Unidos, gostaria de haver uma visita a Portugal, que ficou adiada", acrescentou.

As eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, em que Donald Trump procura a reeleição, estão previstas para novembro e a posse do novo presidente norte-americano para 20 de janeiro de 2021. O candidato democrata Joe Biden alertou contra a tentação, que considera presente no actual inquilino da Casa Branca, de adiar as eleições a pretexto da pandemina de Covid-19.

Em Portugal, as presidenciais deverão realizar-se em janeiro e a posse do presidente da República no dia 9 de março de 2021. Marcelo Rebelo de Sousa tem remetido para novembro o anúncio da sua decisão sobre uma eventual recandidatura.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu simultaneamente outros contactos internacionais que o opcupam, nomeadamente o presidente da Irlanda, Higgins, e acrescentou: "E sei que o rei de Marrocos também quer falar comigo". Mas no caso de Marrocos não é conhecida qualquer sondagem para uma eventual visita e, de qualquer modo, há poucas dúvidas de que, dentro de um ano, o chefe do Estado continuará a ser o mesmo.

