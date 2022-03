Volt Portugal realiza congresso no final de junho e presidente não se recandidata

De acordo com uma publicação na rede social Twitter, o presidente do Volt Portugal anunciou que o partido decidiu escolher o fim de semana de 25 e 26 de junho para a realização do II Congresso Nacional, ocasião em que "será eleita a nova composição dos órgãos internos do partido".

Contactado pela Lusa, o presidente do Volt Portugal disse que não vai ser "candidato a nenhum dos órgãos do partido" e que, por enquanto, vai permanecer apenas como militante.

Questionado sobre o local onde se vai realizar o congresso, Tiago Matos Gomes disse que ainda não foi decidido, mas que é provável que se realize no distrito de Setúbal.

O II Congresso Nacional do Volt Portugal deveria realizar-se em setembro deste ano, mas o partido decidiu antecipar a data da reunião magna ordinária, acrescentou o presidente.

Nas eleições legislativas de 30 de janeiro, o Volt Portugal obteve 6.240 votos, correspondentes a 0,12% dos votos expressos.